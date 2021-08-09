В пригороде Кировска заметили катавшихся на грузовых поездах подростков

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Фото: www.hibiny.com
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту проезда подростков на грузовых поездах в пригороде Кировска. Зацеперов заметили 7 августа.
- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение правил безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, принимаемые меры профилактического характера по предупреждению детского травматизма, даст оценку действиям всех ответственных должностных лиц, примет меры реагирования, - сообщили в ведомстве.
Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
Напомним: поезд "Мурманск-Москва" насмерть сбил 14-летнего подростка. Обстоятельства произошедшего выясняет следственный комитет на транспорте.
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