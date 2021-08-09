Потерявшаяся в районе Сейдозера группа туристов вышла на связь

Спасатели, выезжавшие на поиски путешественников, вернулись в пункт дислокации. Фото: Олег ФИЛОНОК

Туристическая группа из четырех человек, которую искали в районе Сейдозера в Ловозерском районе, вышла на связь. Об этом сообщили спасатели.

- С туристами все в порядке, помощь не требуется, - уточнили "КП-Мурманск" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Спасатели, выезжавшие на поиски путешественников, вернулись в пункт дислокации.

Напомним: в Кольском районе почти неделю ищут 72-летнего рыбака. Борис Пирогов пропал в районе Верхнетуломского водохранилища:

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