В Мурманской области для туристов составили чек-лист лучших достопримечательностей

Для туристов, путешествующих по Мурманской области, разработали чек-лист мест, обязательных для посещения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для туристов, путешествующих по Мурманской области, разработали чек-лист мест, обязательных для посещения.

- На Кольском полуострове вы можете покорить горы за один день, заняться экстремальными видами спорта, встретиться с самыми известными животными - медведями и оленями, но главное – увидеть северное сияние, – говорится в анонсе.

Составили список представители Совета Федерации совместно с сотрудниками комитета по туризму Мурманской области.

В чек-лист вошли: Хибины, Ловозерские тундры, Батарейский водопад в Териберке, озеро Имандра, каменный лабиринт "Вавилон", "Аметисты мыса Корабль" Сейдозеро, атомный ледокол "Ленин" и полуострова Средний и Рыбачий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любительский лов краба в Мурманской области в 2021 году: Где расположены участки, цены, правила. Как будет проходить любительский лов краба в 2021 году в Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru