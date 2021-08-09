В Апатитах пара посетителей устроила драку в баре

Правоохранителям предстоит установить инициатора драки и разобраться, что стало причиной разборок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина и ее знакомый устроили драку в одном из баров Апатитов. Инцидент произошел в заведении на улице Фестивальной.

Сотрудники бара сообщили правоохранителям о дерущихся. На место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны.

- Женщина отказывалась выполнять требования росгвардейцев. Им пришлось применить силу, чтобы разнять стороны, надеть на них наручники. Впоследствии оба участника драки были доставлены в отдел полиции, - сообщило издание "Хибинформбюро".

Правоохранителям предстоит установить инициатора драки и разобраться, что стало причиной разборок. Обоим северянам грозит привлечение к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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