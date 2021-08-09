Следователи проводят проверку по факту смерти бабушки в лесу в Туломе

Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти пенсионерки. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Следственный отдел по Кольскому району проводит доследственную проверку по факту обнаружения 7 августа тела пропавшей Татьяны Малаховой. Бабушка ушла собирать грибы и так и не вернулась домой. Тело женщины нашли примерно в 500 метрах от поселка в лесном массиве.

- При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, а также телесных повреждений на теле погибшей, свидетельствующих о совершении в отношении нее какого-либо преступления, не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович

Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти пенсионерки. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Росляково из пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 жильцов, трех человек спасли. Загорелась квартира в доме на улице Молодежной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru