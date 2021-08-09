Сезон горбуши в этом сезоне на Терском берегу завершен

Следующий сезон горбуши ожидается в Умбе только в 2023 году. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Сезон горбуши на Терском берегу в нынешнем году завершен. По словам жителей Умбы, нынешний сезон был особенным, такого большого числа рыбы они давно не видели. Ее можно было доставать из воды руками. А берега реки в какой то момент стали просто завалены мертвой, никому не нужной рыбой.

Северяне отмечают, что горбуша заходит в эти места раз в два года. Сейчас сезон завершается. Рыба еще есть, но с каждым днем ее количество все меньше. Туристы, приехавшие в это время на рыбалку из разных уголков России, пока не спешат покидать насиженное место. Возможно, хотят насладиться природой еще некоторое время.

Следующий сезон горбуши теперь в Умбе будет только в июле 2023 года.

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