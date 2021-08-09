В Росляково из пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 жильцов, трех человек спасли

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувший выходной в микрорайоне Росляково в Мурманске произошел серьезный пожар. Вспыхнула квартира в доме №12 на улице Молодежной.

- 8 августа в 20.17 в оперативно-дежурную службу поступила информация о возгорании в пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире. В результате происшествия сгорели постельные и бытовые принадлежности на общей площади 5 квадратных метров. Комната закопчена полностью, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Мурманской области.

Из дома эвакуировали 25 человек, спасли 3 человек - от госпитализации они отказались. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники.

Напомним: в Мурманске на улице Марата сгорел автомобиль. Причины пожара устанавливаются.

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