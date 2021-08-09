В Мурманской области пропала туристическая группа

Телефоны путешественников вне зоны связи.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Ловозерском районе ищут пропавшую туристическую группу.
8 августа в оперативно-дежурную службу по «Системе – 112» поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейдозера.
- Телефоны находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 километров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
На место выехали спасатели поисково-спасательного подразделения «Кировск» в составе двух человек и 1 единицы техники.
Напомним: потерявшуюся в лесу бабушку из Туломы нашли мертвой. Тело Татьяны Малаховой обнаружили 7 августа.
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