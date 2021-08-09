"Платежи уже пошли через казначейство": со счетов Печенгской ЦРБ снимут арест

Как отметил губернатор Мурманской области, арест счетов ЦРБ объясняется перекосом в финансировании северных больниц. Фото: pcrb.polarmed.ru

В правительстве Мурманской области прокомментировали сложившуюся финансовую ситуацию в Печенгской центральной районной больнице. Ранее счета медучреждения заблокировали.

В больнице побывал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе со своим заместителем по экономике. Он рассказал, что просроченная кредиторская задолженность Печенгской ЦРБ - проблема давняя.

- Счета больницы были арестованы налоговой инспекцией, и один из контрагентов не получал средства за выполненные работы, - объяснил министр. - В пятницу, 6 августа, от страховых медицинских организаций начали поступать средства в адрес Печенгской ЦРБ. Платежи уже пошли через казначейство. Надеемся, что счета больницы будут разблокированы к середине недели.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, арест счетов Печенгской ЦРБ объясняется перекосом в финансировании северных больниц. Глава региона пояснил, что сейчас региональное правительство работает по этому вопросу вместе с федеральными органами власти.

- Важно, чтобы эта ситуация не сказывалась на оплате услуг, - подчеркнул Андрей Владимирович.

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