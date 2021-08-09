В правительстве Мурманской области рассказали о состоянии 44 госпитализированных детей в Туапсе

Главный врач больницы заверил, что тяжелых случаев нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщили о том, как себя чувствуют ребята, госпитализированные в больницу в Туапсе. Напомним: детям стало плохо в поезде "Мурманск-Адлер", по пути в оздоровительный лагерь.

7 августа поезд приехал в Туапсе, на нем было 107 детей из Мурманской области и 11 сопровождающих. На перроне был проведен первичный осмотр, 16 юных северян отправили в инфекционное отделение туапсинской больницы. Еще 26 детей направили на лечение из лагеря. Всего госпитализировали 44 ребенка.

- Главный врач заверил, что тяжелых случаев нет, все под контролем. В минздраве Краснодарского края подтвердили информацию о том, что ситуация стабильна и высока вероятность, что детей скоро начнут выписывать, - отметили в правительстве.

Если у родителей есть какие-то вопросы, они могут позвонить на горячую линию.

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