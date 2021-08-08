В "РЖД" начали свое расследование по массовому отравлению детей в поезде Мурманск - Адлер

РЖД проводят проверку по факту массового отравления в поезде Мурманск-Адлер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество детей, отравившихся в поезде № 225/226 Мурманск - Адлер, приближается к 90. В их числе 44 юных северянина, которые ехали из Мурманской области в оздоровительный лагерь в Туапсе.

Напомним: по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор сообщает, что дети подхватили норовирус, однако источники в полиции рассказали, что в вагоне-ресторане нашли просроченные продукты. "РЖД" начали свою проверку по факту случившегося. За питание в вагоне-ресторане отвечала сторонняя компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК".

- В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предприняли все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД". Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха, - уточнили в компании.

При этом там отметили, что воздерживаются от предварительных выводов.

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