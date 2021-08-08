В Мончегорске женщина перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Женщина решила заработать денег путем участия в электронных торгах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Мончегорска перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей. Как оказалось, ей на страницу в соцсетях пришло предложение на участие в электронных торгах - это увеличило бы ее доход. Женщина связалась с автором сообщения и стала перечислять деньги.

- В ходе переписки неизвестный объяснил, что для получения прибыли необходимо перечислить денежные средства на специальный депозит для приобретения акций, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В последствие она захотела вывести свои деньги и накопленную прибыль, но деньги на счет ей так и не поступили. Связаться с лицами она не смогла. Потерпевшая догадалась, что стала жертвой мошеннических действий и обратилась в полицию.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по ней предусмотрено - 10 лет лишения свободы.

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