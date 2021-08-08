В Кировске в подъезде обнаружили змею

Змея оказалась неядовитой и вернулась к хозяйке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировске женщина обнаружила в подъезде своего дома на улице Ленина змею. Она не испугалась и поместила ее банку, после чело дала объявление в соцсетях. - Похожа на домашнюю. Возможно у кого-то выползла, - написала Жанна Носко в группе «Говорят Хибины». Хозяйка змеи нашлась в этот же день, вот только читатели остались недовольны

- Увидеть змею в подъезде за полярным кругом - такое себе удовольствие. Я например не знаю - ядовита она или нет. Гадать неохота. Мало у нас что ли людей, которые держат дома разных опасных гадов и которые периодически сваливают во вне, - написал Алексей Кусков.

Кто-то наоборот считает, что разница между собакой, кошкой и змеей небольшая - каждое животное может покусать и занести инфекцию.

К слову, змея оказалась неядовитой.

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