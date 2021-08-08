В течение 10 дней художники будут погружаться в историю края, общаться с жителями и работать над проектами, посвященными Терской земле Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 по 25 августа в Умбе и Кузреке пройдет первая арт-резиденция «Терский берег». Ее цель - сохранение и популяризация поморской культуры. Для этого на берег Белого моря приедут художники, дизайнеры, мастера ручной работы, и в течение 10 дней они будут погружаться в историю края, общаться с жителями и работать над проектами, посвященными Терской земле.

Помимо своей программы участники арт-резиденции дадут несколько бесплатных мастер-классов местным жителям и туристам. Все материалы предоставляются бесплатно.

17 августа в 18:00 пройдет мастер-класс по леттерингу от дизайнера и художника Владимира Аносова. Место проведения: Центр по физической культуре, спорту и туризму (ул. Дзержинского, 40). Владимир научит вас строить буквы с засечками и без, рисовать «простые» буквы красиво.

19 августа в 19:00 пройдет мастер-класс по линогравюре от художника и графического дизайнера Александры Гордеевой. Место проведения: Центр по физической культуре, спорту и туризму (ул. Дзержинского, 40). Вы сможете создать уникальные графические изображения, как по заготовленным дизайнам, так и своим собственным.

21 августа – 2 мастер-класса от художниц Татьяны Купы, Марии Олениной и Анны Борисенко. Место проведения: Дом культуры (ул. Беломорская, 1а). В 15:00 вы научитесь делать декоративные подвески из природных материалов. В 17:00 – создание украшений и предметов интерьера в технике ручной лепки, поработаете с эпоксидной смолой.

Чтобы записаться на мастер-классы стоит написать в группу арт-резиденции: https://vk.com/airtrelands, указав: имя, фамилию, возраст, номер телефона для связи и название мастер-класса. Количество мест ограничено.

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