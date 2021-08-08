16 детей из Мурманской области госпитализировали в Туапсе

16 детей с повышенной температурой находятся под наблюдением врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История с неблагополучным поездом "Мурманск-Адлер" продолжается. Вчера дети доехали до Туапсе и у 16 человек поднялась температура. Их отправили в местную больницу на обследование.

- Мы на связи с медиками и внимательно следим за этой ситуацией. Вся необходимая помощь детям будет оказана, - сказал в соцсетях губернатор области Андрей Чибис.

Злосчастным рейсом ехало две группы детей - из Карелии и Мурманской области - всего 250 человек, 24 сопровождающих. 20 человек сняли вчера в Белореченске и Апшеронске с отправлением. В основном в средствах массовой информации звучало, что это были дети из Карелии. Сегодня 36 детей с подозрением на кишечную инфекцию отправлены в городскую больницу Туапсе, в том числе 16 северян.

Данные в СМИ по общему количеству госпитализированных разнятся: издание iReactor сообщает, что в больницы Кубани госпитализировано 87 несовершеннолетних, из них 67 - в Туапсинской ЦРБ.

В СМИ также сообщается, что причиной отравления стал норовирус, и в соцсетях активно обсуждается отстранение работника вагона-ресторана от работы на период проверки. Подтверждения этой информации пока нет.

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