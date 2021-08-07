Житель Кандалакши проведет 12 лет в колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой

Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления по части 4 статьи 132 УК РФ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кандалакшский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, который совершал насильственные действия сексуального характера с малолетней.
Злоумышленник, достигший восемнадцатилетнего возраста, знал, что девочка проживающая в одной квартире с ним и своей матерью, не достигла 12-летнего возраста.
- Пользуясь тем, что мать ребенка спит в отдельной комнате, используя свое физическое превосходство, и то, что та в силу своего возраста и отсутствия полового опыта не понимала фактическую сторону и социальное значение половых отношений между мужчиной и женщиной, кандалакшанин неоднократно совершал действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - сообщили в пресс-службе суда.
Все это длилось с сентября 2018 года по апрель 2019 года.
Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления по части 4 статьи 132 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также его обязали компенсировать моральный вред, причиненный девочке, в размере 500 тысяч рублей.
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