Потерявшуюся в лесу бабушку из Туломы нашли мертвой

Северянку искали с 3 августа. Фото: "МурманСпас"

С 3 августа в Туломе искали 69-летнюю Татьяну Малахову, которая ушла в лес за грибами и потерялась. Ее телефон был выключен.

К сожалению, вернуться домой целой и невредимой северянка не смогла. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", бабушку нашли мертвой.

- Тело обнаружили 7 августа в лесу, неподалеку от Туломы, - уточнили "КП"-Мурманск" в спасательном отряде.

Напомним: тело Константина Коргуева обнаружено недалеко от места погружения в Умбе.

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