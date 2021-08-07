Минобрнауки Мурманской области: "Среди юных северян случаев отравления в поезде не зафиксировано"

Уточняется, что на станции вышли дети из Республики Карелия. Фото: правительство МО

В минобрнауки Мурманской области сообщили, что среди юных жителей региона, отправившихся 4 августа в детский оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, случаев отравления зафиксировано не было. Напомним: в поезде Мурманск - Адлер стало плохо детям, после того как они поели. Следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Информацию о том, что с ребятами из Заполярья все в порядке, подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей.

Уточняется, что сняли с поезда детей из Республики Карелия. Госпитализировано 20 человек.

- Ребята из Мурманской области и сопровождающие их лица, численностью 118 человек, чувствуют себя хорошо, жалоб от них на состояние здоровья не поступало. Юные северяне прибывают на станцию Туапсе 7 августа в 16.38, после чего организованно поедут в лагерь "Юбилейный", – отметили в министерстве образования и науки Мурманской области.

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