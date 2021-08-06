На выходных дорогу на Териберку перекроют

Водителям стоит заранее спланировать свою поездку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Попасть в Териберку на этих выходных будет затруднительно. На участке дороги в поморское село будут идти взрывные работы.
- 7 августа с 16.00 до 21.00 и 8 августа с 12.00 до 15.00 (не более получаса) будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Работы ведутся с нулевого по 5-й километр автоподъезда к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
Водителям стоит заранее планировать свою поездку.
Напомним: движение на участке дороги Заполярный – Сальмиярви ограничат. Проезд будет закрыт по ночам с 9 по 13 августа.
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