На выходных в Мурманской области потеплеет до +24 градусов

На выходных северян порадует солнышко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область, спустя пару недель промозглой погоды и сильных ливней, наконец-то пришло тепло! На выходных северян порадует солнышко.

- 7 августа ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6 - 11, днем +19 - 24 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, 7 - 9 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположившегося на севере Европейской части России. В этот период в Мурманской области сохранится по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха на большей части Кольского полуострова превысит отметку в 20 градусов.

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