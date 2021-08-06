В Мурманске спасли молодую самку горностая

После оказания первой помощи горностай отправится к Татьяне Костенко, которая имеет большой опыт и навыки работы с куньими. Фото: Наталья Раевская

Спасительнице птиц из Мурманска Наталье Раевской попался нетипичный пациент. По крайней мере, он был не пернатый.

Так, за городом люди подобрали раненую молодую самку горностая. Они помчались в ветклинику и связались с орнитологом Анастасией Тимофеевой.

- По рентгену зверек целый, но задние лапки не работают, хотя чувствительны. Видимо, имеет место травматический отек из-за кусаных ран - кто-то на нее поохотился, - поделилась Наталья на личной странице в соцсетях. - Промыли и обработали раны, дали обезболивающее, прокололи растворы, чтобы снять обезвоживание и поддержать организм.

К ночи состояние хвостатого улучшилось, а с утра организм животного и вовсе «ожил и зашумел». Горностай уже самостоятельно хрустит мышами. Лапки стали работать получше, так что есть шанс на восстановление и выпуск.

После оказания первой помощи горностай отправится к Татьяне Костенко, которая имеет большой опыт и навыки работы с куньими.

- У меня такого зверя оставлять опасно - встанет в любой момент и пойдет есть птичек. Горностаи очень юркие, сильные и бесстрашные хищники, запросто нападающие на добычу больше себя, в том числе и на птиц, - отметила мурманчанка.

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