Датчане заявили, что подлодка «Орел» потеряла ход у берегов королевства

Данную информацию в Минобороны не подтвердили. Фото: www.facebook.com/3eskadre/

В июле мы писали, как жителей Дании удивил проход подлодки «Орел» через их территориальные воды. И вот новое сообщение о субмарине, и снова из королевства. Местные военные рассказали, что подлодка «Орел» потеряла ход у острова Сейере.

- Причиной стала поломка двигателя. Подлодка «Орел» со скоростью 1,5 узла двигалась в сторону острова, рядом было судно «Алтай», готовое взять ее на буксир. Мы предложили свою помощь, но нам вежливо и ожидаемо отказали, - сообщила на своей странице в Facebook 3-я эскадра ВМС Дании.

Но данную информацию в Минобороны не подтвердили.

- Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности, - пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Орел» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ.

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