В Североморске в парке задержали устроившую дебош девушку

Безработная жительница Североморска привлечена к административной ответственности. Фото: 51.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы задержали северянку, устроившую в парке в Североморске дебош. Инцидент произошел 5 августа.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступила информация о происшествии в одном из парков города. Горожане сообщили о молодой женщине, которая распивала спиртное, громко выражалась нецензурной бранью и провоцировала прохожих на конфликт.

– На замечания правоохранителей женщина не реагировала, продолжая нарушать общественный порядок. Экипаж вневедомственной охраны доставил нарушительницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Безработная жительница Североморска привлечена к административной ответственности.

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