Северянам предлагают выбрать дизайн единой карты жителя Мурманской области

Принять участие в голосовании может каждый житель Мурманской области независимо от места проживания. Фото: nashsever51.ru

Министерство цифрового развития Мурманской области предлагает северянам выбрать дизайн единой карты жителя Мурманской области. Голосование проходит на портале «Наш Север» с 5 по 15 августа.

- Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории региона для ее постоянных жителей, волонтеров, учащихся и туристов, – сообщили в правительстве Мурманской области.

При помощи карты можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, вести учет предоставления мер социальной поддержки, аутентификацию гражданина, контролировать проход на территории учебных заведений, общежитий, спортивных сооружений, культурных и иных объектов, а также получать скидки и бонусы от организаций-партнеров.

Принять участие в голосовании может каждый житель Мурманской области независимо от места проживания.

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