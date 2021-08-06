На реках Мурманской области уровень воды повысился до 22 сантиметров

За прошедшие сутки, 5 августа, уровни воды на реках повысились на 5-22 сантиметров, а на реках Чаваньга, Ура, Ёна - понизились на 1-6 сантиметров. Фото: Олег ФИЛОНОК

На днях в Мурманской области прошли сильные дожди, которые доставили много хлопот. На западе региона выпало от 29 до 65 миллиметров осадков, что составляет 48 - 90% месячной нормы осадков, а в Мурманске - 63%. Северяне жаловались на протекшие крыши и залитые дворы.

Тем временем на реках Кольского полуострова поднялся уровень воды. За прошедшие сутки, 5 августа, он повысился на 5 - 22 сантиметра, а на реках Чаваньга, Ура, Ёна - понизился на 1 - 6 сантиметров.

- Температура воды в реках и водоемах равна 10 - 15 градусам, в горных реках - 6-7, что ниже, чем в прошлом году в это время, на 1 - 4 градуса. В реке Коле температура воды равна 13 градусам, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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