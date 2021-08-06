В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 236 человек

Всего с начала пандемии заразился ковидом 63 301 человек, количество летальных исходов - 1614 (+8 за сутки).
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 августа 2021 года, за последние сутки 236 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразился ковидом 63 301 человек, количество летальных исходов - 1614 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+121, всего 31 708), Североморске (+21, всего 5691) и Кандалакшском районе (+21, всего 4297).
Выздоровели 51 467 человек. На лечении остаются 10 220 пациентов. В Мурманской области уже не разворачивают новых коек под ковид.
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