Житель Мурманска оплатил 63 штрафа ГИБДД после запрета на выезд из страны

Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.

Судебные приставы Ленинского округа возбудили исполнительные производства, а так как мужчина никаких мер по погашению долгов не предпринимал, к водителю применили принудительные меры.

- Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права должника на выезд из России, а также наложил запрет на пользование специальным правом управлять автомобилем, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Тут-то мурманчанин опомнился и быстро погасил штрафы на сумму свыше 38 тысяч рублей. Также из-за несвоевременной оплаты с него взыскали исполнительский сбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска чуть не лишился Lexus за долги по квартплате. Мужчина задолжал около 60 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru