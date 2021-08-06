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Общество6 августа 2021 12:43

Житель Мурманска оплатил 63 штрафа ГИБДД после запрета на выезд из страны

Также мужчину лишили возможности водить автомобиль
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.

Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.

Судебные приставы Ленинского округа возбудили исполнительные производства, а так как мужчина никаких мер по погашению долгов не предпринимал, к водителю применили принудительные меры.

- Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права должника на выезд из России, а также наложил запрет на пользование специальным правом управлять автомобилем, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Тут-то мурманчанин опомнился и быстро погасил штрафы на сумму свыше 38 тысяч рублей. Также из-за несвоевременной оплаты с него взыскали исполнительский сбор.

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