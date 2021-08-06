Житель Мурманска оплатил 63 штрафа ГИБДД после запрета на выезд из страны

Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мурманска накопил 63 штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, однако не торопился их оплачивать.
Судебные приставы Ленинского округа возбудили исполнительные производства, а так как мужчина никаких мер по погашению долгов не предпринимал, к водителю применили принудительные меры.
- Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права должника на выезд из России, а также наложил запрет на пользование специальным правом управлять автомобилем, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
Тут-то мурманчанин опомнился и быстро погасил штрафы на сумму свыше 38 тысяч рублей. Также из-за несвоевременной оплаты с него взыскали исполнительский сбор.
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