Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 августа 2021 года составило 1614 человек

За последний день выявили еще 236 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 августа 2021 года - 1614 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения, уступая только Санкт-Петербургу. В заполярном регионе - около 214 умерших на 100 тысяч человек.

За последний день выявили еще 236 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 63 301 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Ею смогут привиться вахтовики, студенты, а также переболевшие ковидом и повторно вакцинируемые люди.

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