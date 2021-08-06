Движение на участке дороги Заполярный – Сальмиярви ограничат

Работы ведутся на участке автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви, километр 4+597 метров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за ремонта путепровода для автомобилистов будет закрыт участок дороги Заполярный – Сальмиярви. Изменения в схеме движения связаны с демонтажем балок пролетного строения путепровода через железную дорогу.

Работы ведутся на участке автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви, километр 4+597 метров.

– В связи с этим участок будет закрыт для движения всех видов транспорта с 23.00 до 05.00 с 9 по 13 августа. Для объезда участка необходимо использовать автомобильную дорогу федерального значения Р-21 «Кола», – сообщили в "Мурманскавтодоре".

Водителей просят учесть информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

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