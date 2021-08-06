20-тысячный пользователь портала «Наш Север» получил в подарок фирменную толстовку

Всего за два года существования на портале зарегистрировались порядка 25 тысяч человек. Фото: Правительство Мурманской области

На портале «Наш Север» зарегистрировался 20-тысяный пользователь. Им стала Мария Орехтеюк из Апатитов. Женщина оставила сообщение о разросшемся борщевике. После обращения опасный сорняк был скошен, а северянке, проявившей активную гражданскую позицию передали фирменную толстовку «На Севере – жить!».

В день рождения сервиса сотрудники ЦУР отметили и жителя Североморска Павла Шаталова, ставшего 15-тысячным пользователем. Он сообщил о необходимости ремонта дороги Мурманск – Североморск. На сегодняшний день он уже выполнен. Подарок Павлу уже вручили.

Всего за два года существования на портале зарегистрировались порядка 25 тысяч человек.

– Через «Наш Север» жители Мурманской области могут предложить идею для развития территории, обратиться с проблемой, проголосовать за значимые решения, получить актуальную информацию о ремонтных работах или адресах прививочных пунктов, – сообщили в центре управления регионом.

Чаще всего вопросы, жалобы и предложения поступают по вопросам ЖКХ и благоустройства. Северян волнует уборка и вывоз мусора, брошенные автомобили.

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