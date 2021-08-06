"Прямо по инструкции": в Апатитах спасатели помогли выбраться из леса двум грибникам с ребенком

Спасатели отметили, что этот случай - классический из разряда "как надо поступать, чтобы тебя спасли быстро". Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях две женщины с семилетним ребенком заблудились в лесу под Апатитами, когда отправились за грибами в районе автодороги "Аэропорт Хибины". Они не растерялись и позвонили по единому номеру 112. Профессиональная аварийно-спасательная служба Апатитов выехала на место и помогла грибникам выбраться из леса.

Спасатели отметили, что этот случай - классический из разряда "как надо поступать, чтобы тебя спасли быстро".

- Женщины сделали все правильно: у них был с собой заряженный смартфон, одеты по погоде, и четко выполняли инструкции спасателей. Основная инструкция - оставаться на месте и никуда не двигаться, как только ты понял, что потерялся, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в спасательной службе.

Оказывается, наличие смартфона не гарантия, что ты выберешься. Эмоции, стресс, маленький ребенок рядом - не позволили женщинам сориентироваться по электронным картам. Зато, их правильные действия привели к тому, что спасателям понадобилось всего два часа на то, чтобы определить примерный район поиска, прочесать лес и вывезти грибников. Для поиска использовались ракетницы и шумовые приспособления.

- Территория, куда чаще всего ходят грибники в Апатитах, огорожена инфраструктурой - железной, автомобильной дорогой, рудником, аэропортом. Если не работает телефон, надо сориентироваться по звукам, - советуют спасатели, - важно иметь с собой фонарик, пауэр-банк, одежду по погоде, еду.

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