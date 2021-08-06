В Кольском районе почти неделю ищут 72-летнего рыбака

Пропавшего северянина ищут как сотрудники МЧС, так и волонтеры. Фото: "СеверСпас"

В Мурманской области идут поиски 72-летнего рыбака Бориса Пирогова. Напомним: мужчина уехал на 63-й километр автодороги Кола - Лотта, в район Верхнетуломского водохранилища и вот уже неделю не известно, где он находится и все ли с ним в порядке.

Пропавшего северянина ищут как сотрудники МЧС, так и волонтеры.

1 августа пенсионер вышел на лодке в акваторию водохранилища. Он планировал проплыть 50 километров в сторону озера Юмос и вернуться обратно. Однако так и не вышел на связь.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет в темную куртку с коричневыми полосками на плечах, темные штаны на лямках.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 102 или позвонить волонтерам ПСО "СеверСпас": 8 953 757 57 48.

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