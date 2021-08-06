Поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: правительство МО

К новому учебному году первоклассники Мурманской области получат брендированную канцелярию. Такое поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На канцелярии разместят логотипы «НаСевереЖить» и «НаСевереУчиться». Всего планируется закупить более 9 тысяч наборов. На их покупку из резервного фонда региона потратят более пяти миллионов рублей.

– Работа организована в рамках реализации основного мероприятия «Развитие дошкольного и общего образования» госпрограммы Мурманской области «Образование и наука», – сообщили в региональном минобрнауки.

Официальное постановление подписано главой региона и опубликовано на портале правительства области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске обновят памятную доску Тимуру Апакидзе и памятник-самолет возле школы №57. Воздушный корабль будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, благоустроят газон (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru