Поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: правительство МО
К новому учебному году первоклассники Мурманской области получат брендированную канцелярию. Такое поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
На канцелярии разместят логотипы «НаСевереЖить» и «НаСевереУчиться». Всего планируется закупить более 9 тысяч наборов. На их покупку из резервного фонда региона потратят более пяти миллионов рублей.
– Работа организована в рамках реализации основного мероприятия «Развитие дошкольного и общего образования» госпрограммы Мурманской области «Образование и наука», – сообщили в региональном минобрнауки.
Официальное постановление подписано главой региона и опубликовано на портале правительства области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске обновят памятную доску Тимуру Апакидзе и памятник-самолет возле школы №57. Воздушный корабль будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, благоустроят газон (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru