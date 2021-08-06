Три тысячи саженцев высадят в Кировске

При формировании плана посадок учитывали пожелания горожан. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

У озера Верхнее в районе улицы Юбилейной, 13 и на площадке напротив филиала МАГУ в Кировске посадили 500 кустов рябинника и спиреи. Остальные 2,5 тысячи кустов и деревьев высадят осенью. Помогать в озеленительных работах будут сотрудники ПОСВИР, управления Кировским городским хозяйством, депутаты, активисты и глава администрации Юрий Кузин.

– При формировании плана посадок учитывали пожелания горожан. Так делали и в прошлые годы. В 2020-м высадили одну тысячу деревьев. А на следующий год мы планируем посадить пять тысяч деревьев, – сказал Юрий Кузин.

Напомним: в Мурманске появится машина для пересадки деревьев. Зеленые насаждения будут пересаживать вместе с корневой системой.

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