Поезд Мурманск - Москва" насмерть сбил 14-летнего подростка

Обстоятельства произошедшего выясняет следственный комитет на транспорте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ленинградской области произошло ЧП. Под колеса поезда, следовавшего из Мурманска в Москву, попал 14-летний подросток. От полученных травм школьник скончался. Сейчас выясняются обстоятельства несчастного случая на железной дороге.

- В ночь с 3 на 4 августа в экстренные службы поступило сообщение, что на 59-м километре перегона Мга - Назия поезд Мурманск - Москва сбил подростка, - сообщило издание "47news", ссылаясь на правоохранительные органы.

Известно, что мальчик жил в Петербурге. Накануне он ушел из дома в садоводстве, что находится неподалеку.

Обстоятельства произошедшего выясняет следственный комитет на транспорте. Подробности случившегося станут известны позже.

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