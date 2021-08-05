Поезд Мурманск - Москва" насмерть сбил 14-летнего подростка

Обстоятельства произошедшего выясняет следственный комитет на транспорте.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Ленинградской области произошло ЧП. Под колеса поезда, следовавшего из Мурманска в Москву, попал 14-летний подросток. От полученных травм школьник скончался. Сейчас выясняются обстоятельства несчастного случая на железной дороге.
- В ночь с 3 на 4 августа в экстренные службы поступило сообщение, что на 59-м километре перегона Мга - Назия поезд Мурманск - Москва сбил подростка, - сообщило издание "47news", ссылаясь на правоохранительные органы.
Известно, что мальчик жил в Петербурге. Накануне он ушел из дома в садоводстве, что находится неподалеку.
Обстоятельства произошедшего выясняет следственный комитет на транспорте. Подробности случившегося станут известны позже.
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