В Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

На сегодняшний день в Заполярье привито от коронавируса более 183 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медучреждения, подведомственные минздраву Мурманской области, поступило более 15 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Он отметил, что на сегодняшний день в Заполярье привито от коронавируса более 183 тысяч человек, что составляет 53% планового показателя.

- Что касается «Спутника Лайт», то этой вакциной будут в первую очередь прививаться работающие на предприятиях области вахтовики, студенты, а также переболевшие COVID-19 и повторно вакцинируемые люди, - сообщили в правительстве Мурманской области.

"Спутник Лайт" также поступил в учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству.

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