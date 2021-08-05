Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 августа 2021 года составило 1606 человек

За последний день выявили еще 239 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 августа 2021 года - 1606 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. К слову, показатель ниже 8-9 летальных исходов за день фиксировался в регионе лишь в начале июля.

Мурманская область все также остается на втором месте по смертям от ковида на 100 тысяч населения, уступая только Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится около 213 умерших на 100 тысяч человек.

За последний день выявили еще 239 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 63 065 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

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