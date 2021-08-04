Житель Апатитов купил путевку на поддельном сайте и остался без отпуска в Крыму

Пострадавшему прислали по электронной почте договор оказания услуг, он перевел злоумышленникам деньги, но никакой путевки не получил. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Апатитов решил спланировать отпуск в Крыму и купил путевку за 72 тысячи рублей на сайте одной из баз отдыха. Оказалось, что это был фальшивый сайт, который после обращения в полицию мошенники сразу заблокировали.

- Пострадавшему прислали по электронной почте договор оказания услуг, он перевел злоумышленникам деньги, но никакой путевки не получил, - рассказал «ХибИнформБюро» заместитель начальника МО МВД РФ «Апатитский» Алексей Мартынов.

Мужчина обратился в полицию, там завели уголовное дело, правда, раскрываемость по таким делам небольшая. В полиции напоминают, что нужно перепроверять все покупки в интернете и как минимум позвонить на место отдыха и уточнить детали бронирования.

Напомним: жительница Полярного потеряла 17 тысяч рублей при покупке авиабилета. Она тоже оформила покупку на сайте мошенников.

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