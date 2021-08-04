В Мурманской области начали бесплатно стерилизовать бездомных собак

Всего до конца этого года на безвозмездной основе планируется простерилизовать 100 собак. В 2022 году – 200 собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для снижения численности бездомных собак ветеринарная служба Мурманской области с 1 августа начала предоставлять бесплатные услуги по стерилизации хвостатых женского пола, которые оказались на улице.

В первую очередь услугой могут воспользоваться волонтеры НКО, которые занимаются поиском для животных новых хозяев.

Для бесплатной стерилизации собаки нужно обратиться на ближайшую ветстанцию Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. При себе иметь паспорт и привести животное.

- Заявителю назначат день и время проведения стерилизации собаки. На четвероногого заведут ветеринарный паспорт. В назначенный день собака будет стерилизована методом овариогистерэктомии, также ей имплантируют электронный микрочип, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Через 10 дней после операции нужно привести собаку для осмотра, снятия швов при необходимости и вакцинации против бешенства.

Всего до конца этого года на безвозмездной основе планируется простерилизовать 100 собак. В 2022 году – 200 собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собака, которая гуляет сама по себе: Как в Мурманской области борются с самовыгулом. Кто защитить северян от агрессивных собак, рядом с которыми нет хозяев (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru