Жительница Кандалакши в пылу ссоры вонзила в спину супругу нож

Женщина вызвала скорую, а пришедшему по адресу участковому призналась в содеянном. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Семейная ссора завершилась для супругов из Кандалакши возбуждением уголовного дела.

4 августа в полицию поступило сообщение из больницы. Врачи рассказали, что в медучреждение доставлен 38-летний местный житель. У мужчины зафиксировали колото-резаные ранения спины. Раны квалифицировали как легкий вред здоровью.

– Полицейским раненый рассказал, что ножевые ранения во время ссоры ему нанесла супруга. Словесная перепалка разгорелась, когда оба находились дома. Женщина не справилась с негативными эмоциями, схватила со стола кухонный нож и нанесла супругу несколько ударов в спину, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Женщина вызвала "скорую", а пришедшему по адресу участковому призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новгородской области на 18-летнюю жительницу Мурманска напал с ножом незнакомец. Злоумышленник пытался затащить девушку в кусты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru