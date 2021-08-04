В Мурманской области потеплеет до +22 градусов

После дождливой ночи на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На смену ливню и сильному ветру в Мурманскую область спешит долгожданное потепление! Ночью 5 августа дожди еще будут заливать регион, однако затем выглянет солнышко.

- 5 августа ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5 - 10, днем +13 - 18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

После дождливой ночи на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления. 6-7 августа по Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +15 - 22 градуса.

Напомним: в Мурманске выпало больше половины месячной нормы осадков за сутки.

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