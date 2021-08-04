Стоимость реконструкции драмтеатра в Мурманске выросла в три раза

Также стоимость реконструкции выросла за счет оборудования для театра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Реконструкция Мурманского областного драмтеатра началась летом 2015 года. Закончить все работы хотели к 2017 году, однако и тогда было понятно, что за два года амбициозный проект не завершат. Мало того, что театр обновляли и снаружи, и внутри, почти полностью меняя зрительный зал, сцену и т.д., так еще к нему пристраивали помещение, в котором будут располагаться гримеры, костюмеры, рабочие по декорациям и т.д.

Не удалось сдать объект ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни даже к 27 марта 2021-го, хотя красиво планировали, что День театра актеры встретят на родной сцене. Пока труппа горюет, что все это время приходится сидеть словно на двух стульях, намечен срок, что до конца года реконструкцию надо завершить. Иного пути нет – коллектив драмы уже съехал из «Атлантики», где выступал вот уже шесть лет.

Также за все эти год стоимость реконструкции выросла в разы. Когда мы и наши коллеги писали о ней в 2015 году, то звучала сумма в полмиллиарда – столько на проект выделили из областного и федерального бюджетов. Но теперь от минстроя региона звучат иные суммы.

- Реконструкция Мурманского областного драматического театра началась пять лет назад в рамках нацпроекта «Культура». Первоначальная сметная стоимость – 1 миллиард рублей. Сейчас речь идет уже о 1,5 миллиарда рублей. Рост произошел, в том числе, и потому, что в первоначальном проекте не была учтена часть работ, в частности реставрационных, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства Мурманской области.

Также стоимость реконструкции выросла за счет оборудования для театра.

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