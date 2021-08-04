В Туломе ищут пропавшую в лесу бабушку

Северянка была одета в фиолетовую куртку, черные штаны и белую шапку. Фото: Лера Иванова

В Мурманской области ищут бабушку из Туломы, которая утром 3 августа пошла в лес за грибами и так и не вернулась домой. Связаться с пенсионеркой не получается - ее телефон выключен, видимо, разрядился.

Женщина была одета в фиолетовую куртку, черные штаны и белую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят написать внучке северянки или позвонить по телефону: 8921 172 14 99.

Напомним: тело Константина Коргуева обнаружили недалеко от места погружения в Умбе. Мужчина утонул при подводном погружении.

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