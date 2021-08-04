Тело Константина Коргуева обнаружено недалеко от места погружения в Умбе

Были привлечены силы МЧС, спасательных отрядов, полиция. Фото: https://vk.com/szrpso

Тело пропавшего во время погружения в реке Умба дайвера Константина Коргуева обнаружили в районе поисков - с 29 июля его искали по берегам и в самой воде. Напомним: мужчина нырял в районе рыборазводного завода в поселке Умба и не выплыл после погружения. Были привлечены силы МЧС, спасательных отрядов, полиция.

Буквально час назад, 4 августа стало известно, что тело Константина обнаружили. Это подтвердили в следственном комитете.

- Решение о дальнейших процессуальных действиях будет принято после осмотра тела следователем, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Мурманской области.

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