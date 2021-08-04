Многодетная мать из Североморска стала финалисткой всероссийского конкурса красоты

32-летняя северянка уже получила титул "Королева Великой Руси" в Мурманске. Фото: vk.com/ketrinlobanova

Жительница Североморска Екатерина Лобанова вышла в финал всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь". 32-летняя северянка воспитывает троих детей. Ранее она получила титул "Королева Великой Руси" в Мурманске.

Теперь девушка представит Мурманскую область в Санкт-Петербурге. Проголосовать за Екатерину можно в Instagram-аккаунте конкурса.

Отмечается, что конкурс должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть не только хранительницей семейного очага, но и активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.

Напомним: жительница Оленегорска получила специальный приз на конкурсе MISS MAXIM 2021. Кристина Можжухина победила в спецноминации от спонсоров конкурса:

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