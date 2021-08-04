Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 августа 2021 года составило 1597 человек

За последний день выявили еще 235 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 августа 2021 года - 1597 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

За последний день выявили еще 235 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 62 826 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области потратят 10 миллионов рублей на профилактику коронавируса. На деньги купят футболки с QR-кодами.

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