Кольская АЭС выработала 5 млрд кВтч с начала года

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5 078 млн кВтч электроэнергии. В июле 2021 года заполярная атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 541,2 млн кВтч электроэнергии, больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,5 млн. кВтч.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4. С целью оптимизации работы атомной станции энергоблок № 1 выведен в резерв. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 600 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

#кольскаяаэс #полярныезори

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru