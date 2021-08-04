Жительница Мурманска осталась без 69 тысяч рублей при продаже детского электромобиля

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В полицию Мурманска обратилась 38-летняя местная жительница, рассказав, что мошенники похитили у нее более 69 тысяч рублей.

Так, на популярном сайте бесплатных объявлений женщина продавала детский электромобиль. Некоторое время спустя ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что хочет купить товар и готов внести предоплату. Мурманчанка согласилась и продиктовала номер своей банковской карты.

- Злоумышленник также убедил женщину, что для совершения операции по переводу она должна сообщить код, пришедший на ее номер. После чего с ее счета были списаны все сбережения - свыше 69 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

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