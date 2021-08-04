В Мурманске появился новый детский игровой комплекс в 200 квадратных метров

Современные игровые элементы выполнены из качественных материалов. Фото: vk.com/centrgoroda51

На Ледокольном проезде в Мурманске готова к открытию новая детская игровая площадка. Ее площадь - 200 квадратных метров. Игровой комплекс рассчитан на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Для родителей на площадке установлены скамейки.

- Современные игровые элементы выполнены из качественных материалов. Все оборудование строго сертифицировано в России. Территория площадки по периметру ограждена забором, уложено травмобезопасное покрытие, установлено новое яркое освещение, что очень важно в период полярной ночи, - сообщили в центре городского развития Мурманской области.

В этом году в Мурманской области в 29 муниципалитетах должны установить 49 детских игровых площадок, 17 спортивных, шесть площадок с инклюзивным оборудованием, четыре многофункциональные площадки, шесть скейт-площадок, один хоккейный корт, один памп-трек и два футбольных поля. На эти цели из областного бюджета выделили 333 миллиона рублей.

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