В Мурманске за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Спасатели предупреждают северян об ухудшении погодных условий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманскую область накрыл сильный дождь. Так, в столице Заполярья выпало больше половины месячной нормы осадков всего лишь за сутки.

- Как и ожидалось, основную партию осадков от циклона Guido Мурманск получил вечером 3 августа и в ночь на 4-е. Ко вчерашним 17 миллиметрам осадков прибавились ночные 24, итого за 24 часа город отметил 41 миллиметр осадков. Это больше половины августовской нормы (57%), - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Тем временем спасатели предупреждают северян об ухудшении погодных условий. Днем 4 августа в Мурманской области по-прежнему сильный северный ветер и сильный дождь.

- Будьте внимательны и осторожны! Стоит по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, быть внимательнее на дорогах. На время непогоды не выезжать на природу, в крайнем случае, сообщить родственникам предполагаемый маршрут, - отметили в региональном МЧС России.

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